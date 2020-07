Albufeira já escolheu vencedores do concurso "Cores e Formas dos Nossos Artistas"

Hoje às 18:56 Facebook

Catarina Ramos, com a obra "Introspeção", Guilherme Limão com "Sonhar longe o Mundo" e Júlio Antão com "Resiliência" são vencedores de 2020 do concurso "Cores e Formas dos Nossos Artistas", um certame de caráter bienal, organizado pelo Município de Albufeira, em Faro.

O concurso "Cores e Formas dos Nossos Artistas", que se realiza desde 1997, tem o objetivo "de promover e valorizar os artistas naturais ou residentes no concelho nas áreas da pintura, escultura e desenho".

De acordo com a Câmara de Albufeira, apesar da alteração das regras do concurso devido à covid-19, que obrigou a que os participantes apenas pudessem candidatar-se com uma obra, ao invés de um mínimo de duas e o máximo de quatro das edições anteriores, a iniciativa foi bastante concorrida, tendo contado com a participação de 30 autores.

