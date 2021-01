Albufeira prolonga apoio ao takeaway no novo confinamento

Hoje às 16:57 Facebook

A Câmara de Albufeira, em Faro, prolongou o apoio ao serviço de takeaway, no âmbito do Programa "Município Presente - Vale Restauração", devido ao novo confinamento imposto pelo Governo.

O serviço está a funcionar desde sábado passado, dia 16 de janeiro, podendo acompanhar eventuais renovações do Estado de Emergência.

De acordo com a Câmara de Albufeira, "o procedimento é muito simples e pode ser utilizado por todas as pessoas, independentemente da zona do concelho onde se encontrem".

