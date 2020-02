Atropelamento ferroviário causa um morto entre Albufeira e Silves

Hoje às 15:16 Facebook

Uma pessoa morreu, esta terça-feira, ao ser colhida por um comboio no Algarve, entre Ferreiras, no concelho de Albufeira, e Tunes, município de Silves.

As equipas de socorro receberam o alerta para o "atropelamento pelo comboio" às 11.07 horas, quando um homem, com cerca de 30 anos, "circulava a pé" na linha ferroviária do Algarve.

O acidente provocou a interrupção da circulação entre Faro e Tunes durante mais de uma hora.

"A circulação foi retomada às 12.29 horas", indicou à Lusa a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A prestar assistência no local estiveram 19 operacionais, com nove veículos, entre elementos dos Bombeiros de Albufeira, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica e Infraestruturas de Portugal, empresa responsável pela gestão da linha ferroviária, referiu ainda a fonte do CDOS de Faro.