Hoje às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco mulheres, com idades entre os 18 e os 35 anos, foram detidas em flagrante, esta sexta-feira, 4 de junho, por furtos de roupa em lojas do centro comercial Algarve Shopping, na Guia, em Albufeira.

De acordo com a GNR, os militares deslocaram-se ao local, "depois de uma denúncia a dar conta de vários furtos". Já no centro comercial, os guardas constataram que "as suspeitas se tinham colocado em fuga". Ainda assim, foi possível localizar o veículo onde seguiam.

Leia mais em Sul Informação