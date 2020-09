Colisão em Albufeira faz dois mortos e um ferido grave

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 22:19 Facebook

Um acidente entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 125, em Albufeira, no Algarve, fez dois mortos e um ferido grave esta terça-feira. As vítimas mortais, na casa dos 40 anos, são de nacionalidade portuguesa e brasileira.

A colisão aconteceu ao quilómetro 75 da EN125, com o alerta a ser dado às 20.48 horas. Os mortos são do sexo masculino, um de 45 anos, português, e o outro de 44, brasileiro, apurou o JN junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

O ferido grave é um jovem brasileiro de 20 anos, que já foi encaminhado para o Hospital de Faro. Desconhece-se, para já, se corre perigo de vida.

A EN125 está cortada nos dois sentidos, tendo sido mobilizados 13 veículos para o local. Encontram-se 27 operacionais no terreno, divididos entre Bombeiros de Albufeira, INEM, Cruz Vermelha e GNR.