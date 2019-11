Quatro feridos graves. Ambulância caiu numa ravina em Albufeira

Hoje às 10:36, atualizado às 11:16 Facebook

Quatro pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência do despiste de uma ambulância de uma empresa particular em Paderne, no concelho de Albufeira, no Algarve.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu pelas 9 horas, no nó de acesso de Paderne da Autoestrada Lisboa-Algarve (A2) e da Via do Infante de Sagres (A22). A ambulância caiu por uma ravina.

Segundo a fonte, são desconhecidas "as causas que estiveram na origem do despiste do veículo ligeiro de transporte de doentes, ambulância de uma empresa particular, do qual resultaram ferimentos com gravidade nos quatro ocupantes".

Ambulância deu uma série de voltas pela ravina, que tem 20 a 25 metros

"A ambulância deu uma série de voltas pela ravina, que tem 20 a 25 metros", segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines em declarações à TVI24.

No veículo seguiam a condutora e acompanhante, com 25 e 20 anos, e um casal de 80 anos proveniente de Almodôvar que seguia para o Hospital de Faro para "consultas de rotina", acrescentou.

Fonte da GNR disse à Lusa que o trânsito se encontra condicionado no acesso de Paderne no sentido Lisboa-Algarve, para facilitar as operações de auxílio às vítimas.

Para o local foram mobilizados 27 operacionais dos bombeiros, da Cruz Vermelha Portuguesa, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por 11 veículos.