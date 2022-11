Despiste de trator faz um morto em Albufeira

JN/Agências Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 70 anos morreu, nesta quarta-feira, na sequência de um acidente com um trator agrícola em Vale da Ursa, no concelho de Albufeira, distrito de Faro, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu num caminho rural, na zona de Vale da Ursa, na freguesia da Guia, tendo o alerta sido dado às 11.32 horas.

De acordo com a mesma fonte, a vítima é um homem com cerca de 70 anos, condutor do veículo agrícola, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa da viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

PUB

A fonte adiantou que as causas que motivaram o despiste do trator, do qual resultou a morte do condutor, vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da Guarda Nacional Republicana (GNR).

As operações de socorro mobilizaram 18 operacionais dos Bombeiros de Albufeira, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por oito veículos.