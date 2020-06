Diversões aquáticas do Zoomarine já abriram

Hoje às 19:05 Facebook

O Zoomarine, situado na Guia, em Albufeira, está aberto desde o passado dia 10 de junho, mas só esta sexta-feira, dia 19, é que reabriram as diversões aquáticas.

Entre as diversões está "uma praia de areia branca com cinco tipos de ondas constantes e regulares, os escorregas Body Slide e Aquatube, jogos de água, piscina e playground aquático infantil". Também reabriram os "solários e restaurantes", que "prometem um dia cheio de sorrisos e de diversão".

O Zoomarine assume o compromisso de Clean & Safe e do seu plano de contingência, devido à covid-19, "fazem parte diversas medidas adicionais com destaque para o reforço das equipas de primeiros socorros e de higiene e desinfeção, a redução da lotação do parque de forma a permitir a observação de distanciamento social de 2 metros entre grupos familiares e de 3 metros entre chapéus de sol" e "a desinfeção por aspersão diária de todas as áreas de público".

