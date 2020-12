Gala de Natal de Albufeira "leva alegria" aos idosos e ajuda artistas locais

Hoje às 15:38 Facebook

A Câmara de Albufeira, em Faro, vai "levar alegria e esperança a centenas de idosos do concelho, com todas as medidas de segurança", ao mesmo tempo que apoia e valoriza os artistas locais, com uma Gala de Natal adaptada a tempos de pandemia.

O espetáculo vai ser transmitido em direto, a partir do Auditório Municipal, no próximo sábado, dia 19 de dezembro, e pode ser visto no canal de Youtube e no Facebook da autarquia em dois períodos: das 10 às 12 horas e 30 e das 14 horas e 30 às 17 horas e 30. Às 10 horas vai transmitida uma missa de Natal.

A iniciativa foi "foi especialmente concebida para levar alegria e esperança a centenas de idosos dos lares e centros de dia do concelho, instituições que irão assegurar, em colaboração com o município, que os seus utentes possam assistir ao evento com todas as condições de segurança", segundo a Câmara de Albufeira.

