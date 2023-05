JN Hoje às 22:29 Facebook

Um despiste de uma moto, ao final da tarde desta quarta-feira, na estrada de Albufeira provocou um morto.

A vítima, um homem de 25 anos, não terá conseguido controlar a viatura que conduzia, ao final da tarde, naquela estrada algarvia.

No local estiveram presentes os Bombeiros e a GNR de Loulé, além da VMER de Albufeira, num total de 14 operacionais e seis veículos. O óbito foi declarado no local pelo clínico do INEM.