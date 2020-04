Hotéis algarvios querem isenção de taxas municipais. Albufeira já deu o "sim"

Hoje às 19:00 Facebook

A AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve pediu aos municípios da região para isentar todos os hotéis e empreendimentos turísticos de taxas municipais, nomeadamente as relacionadas com as tarifas de água. Albufeira já deu o "sim" às pretensões da associação.

No pedido enviado à AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, a AHETA explica que "no seguimento da pandemia de Covid-19, os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve, à semelhança do que acontece em todo o Mundo, foram forçados a encerrar, total ou parcialmente, tendo a atividade sido reduzida a zero, face à perda total de reservas e receitas".

