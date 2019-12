Humor, música e animação na Passagem de Ano em Albufeira

Hoje às 16:40 Facebook

O município de Albufeira tem agendado para a Passagem de Ano várias atividades, com humor, música e até um regresso ao passado, numa viagem medieval.

O Paderne Medieval arranca no dia 28 de dezembro e prolonga-se até ao dia 1 de janeiro. Vai recriar o ambiente do século XIV, com atividades para crianças e adultos.

Já para a noite de Passagem de Ano, sob o conceito Albufeira Carpe Nox, o município de Albufeira tem preparado um espetáculo multissensorial que inclui concertos dos Amor Electro e The Black Mamba, elementos de pirotecnia, aeróbica sincronizada e iluminação no mar.

Nos primeiros dias do ano, de 1 a 4 de janeiro, Albufeira vai receber a 14ª edição do festival de humor SOLRIR, no Palácio de Congressos do Algarve. Nilton, Eduardo Madeira, Carlos Pacheco, Marco Horácio, Manuel Marques e Fernando Rocha são alguns dos nomes confirmados.