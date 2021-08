Incêndio deflagra junto a praia em Albufeira 

Rogério Matos Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio em mato deflagrou, esta quinta-feira à tarde, a poucos metros da Praia Maria Luísa, em Albufeira. Não há danos nem feridos a registar, informou ao JN a Proteção Civil.

A rápida intervenção dos bombeiros, que extinguiram o incêndio em menos de uma hora, levou a que não houvesse necessidade de evacuar a praia. Estiveram empenhados 19 operacionais apoiados por 19 viaturas.

O alerta foi dado às 14.55 horas desta quinta-feira e ao local acorreram as corporações de Albufeira, Messines e Loulé, bem como a GNR, que vai investigar as causas do incêndio.