Atropelamento com fuga mata cidadão inglês em Albufeira

Marisa Rodrigues e Sandra Alves 14 Maio 2018 às 12:32 Facebook

Twitter

Um cidadão inglês de 64 anos foi mortalmente atropelado em Albufeira, esta segunda-feira de madrugada, por um condutor que fugiu mas acabou por ser detido.

Um cidadão inglês de 64 anos, que estava acompanhado do filho de 22 anos, foi atropelado na Avenida dos Descobrimentos, em Albufeira, junto à passadeira em frente ao restaurante McDonalds, às 00.25 horas desta segunda-feira. O filho não sofreu ferimentos.

Segundo fonte da GNR, a vítima foi transportada para o centro de saúde de Albufeira mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu, tendo o corpo sido transferido para o Instituto de Medicina Legal de Portimão.

Na sequência do atropelamento, o condutor fugiu do local mas testemunhas viram a matrícula e a viatura foi localizada pouco depois pela GNR com danos visíveis do impacto da vítima.

O homem, de nacionalidade francesa, com cerca de 25 anos, foi identificado e detido para ser presente a juiz no Tribunal de Albufeira. Segundo o JN conseguiu apurar, disse às autoridades que não se apercebeu do atropelamento. No teste à taxa de álcool no sangue, apresentou um valor acima da taxa crime, ou seja, superior a 1,20 g/l.

O JN sabe que no mesmo local da Avenida dos Descobrimentos, no domingo, cerca das 7.30 horas, uma mulher de 80 anos também foi mortalmente atropelada.

No local estiveram dez militares da GNR, apoiados por cinco viaturas, e também elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dos Bombeiros de Albufeira e do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV).