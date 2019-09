Hoje às 18:10 Facebook

Um dos troços será o passeio marítimo ligando a Marina à praia do Peneco.

A costa de Albufeira vai ter uma rede de passadiços que facilitem os passeios a pé nos pontos mais interessantes do litoral, a instalar "desde a Rocha Baixinha até aos Salgados". O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo presidente da Câmara José Carlos Rolo, durante a apresentação do festival Never Ending Summer.

