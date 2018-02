Milhares no adeus ao presidente da C.M. Albufeira

J.P.C. Ontem às 18:41 Facebook

Milhares de pessoas estiveram ontem na despedida do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, falecido subitamente, na quinta-feira à noite.

A cerimónia, que se realizou ontem à tarde na igreja matriz de Albufeira, contou com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e de vários autarcas da zona do Algarve. O Governo esteve representado pelos secretários de Estado do Ambiente, Carlos Martins, do Turismo, Ana Mendes Godinho, e das Florestas e do Desenvolvimento Regional, Miguel Freitas.

O corpo do falecido autarca foi sepultado no Cemitério Novo, de Vale Pedras.

Reeleito em outubro

Carlos Silva e Sousa morreu na quinta-feira à noite, aos 60 anos. Era casado e tinha dois filhos. O autarca foi vítima de um ataque cardíaco fulminante, tendo ainda sido alvo de tentativas de reanimação, sem sucesso, por parte dos Bombeiros e do INEM.

Militante do PSD, Silva e Sousa foi reeleito, em outubro, para o segundo mandato à frente da Câmara Municipal de Albufeira, tendo sido também deputado na Assembleia da República e presidente da Assembleia Municipal de Albufeira.

A Autarquia de Albufeira decretou três dias de luto municipal pela morte de Carlos Silva e Sousa.