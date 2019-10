Intoxicação por cloro afeta 12 pessoas em hotel de Albufeira

Marisa Rodrigues Hoje às 16:10 Facebook

Doze pessoas foram assistidas, esta quinta-feira, na sequência de uma intoxicação por cloro na piscina de um hotel, em Albufeira, no Algarve. Cinco tiveram de receber tratamento médico.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro, entre as 12 pessoas que foram expostas à nuvem tóxica estão trabalhadores do hotel e turistas.

Três pessoas tiveram de ser transportadas para o Hospital de Faro por inspirarem mais cuidados e duas foram encaminhadas para o Serviço de Urgência Básica de Albufeira.

As restantes sete foram assistidas no local, mas não necessitaram de acompanhamento médico.

O alerta foi dado às 12.58 horas. Até ao momento, ainda não foi possível obter uma reação por parte dos responsáveis do hotel.