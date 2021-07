Levantada interdição a banhos na Praia dos Pescadores

Marisa Rodrigues Hoje às 14:33 Facebook

Já foi levantada a interdição a banhos na Praia dos Pescadores, em Albufeira. A medida foi tomada esta terça-feira depois de as análises à água não indiciarem contaminação fecal acima dos valores permitidos.



A interdição foi imposta ao final da tarde desta segunda-feira devido ao rebentamento de uma conduta de esgotos que causou uma descarga de águas residuais no mar. Segundo a Autoridade Marítima, o alerta foi recebido às 18 horas, através de um nadador-salvador, a informar que estava a sair água, debaixo do pontão, com uma cor acastanhada e um odor intenso. Os elementos do posto da Polícia Marítima de Albufeira enviados ao local confirmaram a presença de água acastanhada e com mau cheiro na praia, o que motivou a ordem para hastear a bandeira vermelha.

A Agência Portuguesa do Ambiente foi contactada para proceder as análises à qualidade da água. Os resultados foram conhecidos ao início da tarde desta terça-feira, altura em que foi levantada a interdição e a bandeira verde foi novamente hasteada.

Segundo o Capitão do Porto de Portimão, Rodrigo Gonzalez dos Paços, "as análises microbiológicas efetuadas não indiciam contaminação fecal acima dos valores limites estabelecidos, pelo que se considera que não há risco para a saúde dos utentes, devendo a prática balnear retomar a normalidade".

Além dos banhos foram também retomadas as atividades náuticas e marítimo-turísticas na Praia dos Pescadores. O rebentamento da conduta de água atingiu também a baixa de Albufeira, provocando inundações numa rua. Chegou ao mar através do emissário do pontão da Praia dos Pescadores, arrastando sedimentos devido à elevada pressão da rede.