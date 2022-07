Lotação praticamente esgotada este verão no Algarve

Zulay Costa Hoje às 10:48 Facebook

Os alojamentos do Algarve vão ficar praticamente esgotados este verão, à semelhança do ano recorde de 2019, o último antes da pandemia.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, diz que "há um retorno significativo da procura internacional". Mas também "a procura nacional centra a sua atenção no Algarve, da segunda quinzena de julho à primeira quinzena de setembro", um fator relevante, considerando que os turistas nacionais representam, no verão, "o maior número de dormidas em hotelaria" no Algarve.

Para o período de julho a setembro, a expectativa é de que a taxa de ocupação "esteja de acordo com o melhor ano de sempre, que foi 2019", refere João Fernandes. Em julho, deverá ficar próxima dos 85% e, em agosto, ser superior a 90%.