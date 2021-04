Mulher caiu de uma falésia em Albufeira e sofreu vários traumatismos

Marisa Rodrigues Hoje às 19:16 Facebook

Uma mulher sofreu vários ferimentos na sequência de uma queda de uma falésia, este sábado, na praia do Poço Velho, em Albufeira.

A vítima terá desrespeitado uma barreira de segurança e caiu de uma altura de cerca de 10 metros.

A mulher, de 42 anos e nacionalidade ucraniana, estava em passeio com a família quando ocorreu o incidente, comunicado às autoridades, via 112, às 17 horas deste sábado.

Segundo o comandante da Polícia Marítima (PM) de Portimão, Rodrigo Gonzalez dos Paços, ao chegar ao local, o piquete do posto de Albufeira constatou que a vítima "tinha caído do topo da falésia com cerca de 10 metros".

As circunstâncias da queda vão ser apuradas, mas, "ao que tudo indica, o acidente ocorreu quando a acidentada saltou a barreira de segurança que existe no local", acrescentou.

Nas operações estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Albufeira, a VMER, um helicóptero do INEM, a viatura Amarok do projeto Seawatch e agentes do posto de Albufeira da PM, que tomaram conta da ocorrência.

Depois de estabilizada, a vítima foi helitransportada para a Unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve com vários traumatismos.

Rodrigo Gonzalez dos Paços reforça as recomendações da Autoridade Marítima para que, "nos passeios junto às arribas, seja respeitada a sinalização e as barreiras de segurança para evitar quedas acidentais".