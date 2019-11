Peão e motociclista mortos num despiste em Albufeira

Marisa Rodrigues Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens morreram, esta quinta-feira, na sequência do despiste de uma moto, na zona da Guia, em Albufeira. As vítimas são o condutor do motociclo e um peão que estava na berma.

O acidente ocorreu por volta das 17 horas. O motociclista entrou em despiste, embateu violentamente num homem que circulava na berma da Estrada Nacional (EN) 125 e ainda numa viatura ligeira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o condutor do motociclo tinha 25 anos e o homem que foi atropelado cerca de 40, tendo as mortes sido confirmadas no local.

O acidente obrigou ao corte da EN 125 em ambos os sentidos, causando filas de vários quilómetros.

Para o local foram mobilizados 20 operacionais dos bombeiros, INEM, GNR e Infraestruturas de Portugal, apoiados por nove veículos.