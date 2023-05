Praticante de parapente ferida em queda numa praia de Albufeira

Uma mulher de 21 anos, de nacionalidade suíça, foi, esta sexta-feira, resgatada depois de ter sofrido uma queda, enquanto praticava parapente na praia do Alfamar, no concelho de Albufeira. Sofreu ferimentos graves e foi transportada ao hospital, informou a Autoridade Marítima Nacional, no seu site oficial.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN) o alerta recebido pelas 11.15 horas desta sexta-feira, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, foram ativados para o local elementos do comando-local da Polícia Marítima de Portimão, militares do Programa "Praia Segura", bem como nadadores-salvadores de serviço na praia, Bombeiros Voluntários de Albufeira e o INEM.

À chegada ao local, constatou-se que a vítima estava consciente, mas apresentava fortes dores, tendo sido de imediato assistida e imobilizada pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, com o apoio dos militares do Programa "Praia Segura".

A vítima foi posteriormente transportada pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, para uma unidade hospitalar da região.