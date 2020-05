Zoomarine reabre a 10 de Junho

Hoje às 17:53 Facebook

O parque temático Zoomarine, situado na Guia, em Albufeira, reabre ao público no próximo 10 de junho, com medidas especiais devido à covid-19.

O Zoomarine vai reabrir com novas normas de acesso, que incluem a obrigatoriedade da compra antecipada de ingressos e o check-in online prévio. Ao adquirir as entradas no site oficial ou ao registar o bilhete de entrada efetuando o check-in, os visitantes garantem a vaga para a data que pretendem visitar, da mesma forma que o Zoomarine garante que a lotação não ultrapassa 1/3 da capacidade.

O parque temática "assumiu o compromisso de Clean & Safe e obteve a certificação de boas práticas de higiene e segurança atribuída pelo Turismo de Portugal", explica em nota de imprensa.

