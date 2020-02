Hoje às 18:33 Facebook

O Zoomarine reabre no dia 6 de março e, este ano, além de reforçar as remunerações dos seus trabalhadores, vai apostar mais na sustentabilidade.

O Parque Temático de Albufeira renovou a sua frota automóvel e "já conta com viaturas sem combustão interna". As visitas às escolas do Algarve e Alentejo acontecerão em viaturas 100% elétricas.

