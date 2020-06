Zoomarine tem um novo habitante: a preguiça Seb

Hoje às 16:25 Facebook

O Zoomarine, em Albufeira, tem um novo habitante: a preguiça Seb, um macho da espécie preguiça-real (Choloepus didactylus), a maior espécie das preguiças de dois dedos.

"Preferindo olhar para a vida literalmente ao contrário, o Seb pertence ao grupo dos animais mais lentos do planeta - as preguiças. Movendo-se, em média, apenas 38 metros por dia, as preguiças passam cerca de 16 horas do dia a dormir, dando para perceber facilmente o porquê do nome", brinca o Zoomarine, em nota de imprensa

O parque oceanográfico acrescenta: "O objetivo da presença do Seb na família do Zoomarine é dar a conhecer esta espécie peculiar e de características tão distintas, realçando a sua importância na natureza e a necessidade de preservação da mesma".

