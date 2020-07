Acidente de mota de água faz um morto no Guadiana

Marisa Rodrigues Hoje às 07:38 Facebook

Um homem, de 43 anos, morreu na segunda-feira num acidente com uma mota de água na localidade transfronteiriça de Sanlúcar de Guadiana, entre o Algarve e Espanha. A vítima chocou contra um poste de um cais na margem espanhola do rio.

Sérgio Faustino era proprietário do restaurante "Campino", na Moita, no distrito de Setúbal. Passava férias naquela localidade onde tem familiares.

O acidente ocorreu ao final da tarde de segunda-feira. O homem conduzia uma mota de água no rio Guadiana e chocou contra um poste num cais em construção na margem espanhola, frente a Alcoutim, no Algarve.

O 112 foi acionado, tendo os Bombeiros Voluntários de Alcoutim, o INEM e a Polícia Marítima sido destacados para aquela zona, mas, segundo o JN apurou, foram as autoridades espanholas a tomar conta da ocorrência, uma vez que o acidente ocorreu na área de jurisdição daquele país.

Sérgio Faustino não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia espanhola irá agora investigar as causas do acidente.