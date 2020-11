Escultura gigante do artista Bordalo II inaugurada em Alcoutim

Hoje às 16:41 Facebook

Uma escultura de uma lontra, feita de lixo reaproveitado pelo artista Bordalo II, e o Túnel Memórias do Contrabando, uma estrutura feita em cana durante um workshop promovido pela Cooperativa QRER, em parceria com a sua congénere catalã "Voltes", foram inaugurados este domingo, em Alcoutim, Faro, naquele que foi o ponto alto do Festival do Contrabando, que este ano teve um formato especial, devido à pandemia.

A colorida peça "Lontra - Big Trash Animals" vai passar a ser a imagem dominante do caís sul da vila de Alcoutim, sempre pronta a "mergulhar" no rio. Já o Túnel do Contrabando poderá ser atravessado no Castelo.

A inauguração das duas obras de arte, que, como ilustrou Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara de Alcoutim, "aumentam o vasto leque de pretextos para visitar Alcoutim (quando as condições o permitirem)", contou com a presença de Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial.

