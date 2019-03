Hoje às 11:40 Facebook

Jornadas do Contrabando vão lembrar a História desta atividade e dar voz aqueles que a ela estiveram ligados.

O Festival do Contrabando - Tráfico de Artes no Guadiana volta a Alcoutim na sexta-feira, mas não sem antes se realizar mais uma conferência dedicada ao mesmo tema. As Jornadas do Contrabando vão acontecer esta quinta-feira e vão dar a conhecer a História, mas também histórias sobre esta atividade clandestina.

