Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Passar a manhã com um pastor, como forma de valorizar a cabra de raça algarvia. Assim vai ser um workshop que decorre no próximo dia 4 de outubro, a partir das 9h30, no Monte da Corte da Seda, em Alcoutim.

"O objetivo é aprender a arte de pastorear com um verdadeiro pastor, aproveitando a beleza e tranquilidade que a serra algarvia proporciona ao turista", explica a associação Odiana, organizadora da iniciativa.

Leia mais em Sul Informação