Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto de teleassistência "+Próximo" vai combater o isolamento e promover a segurança da população idosa do concelho de Alcoutim.

A iniciativa, pioneira no sotavento algarvio, será implementada pela Câmara de Alcoutim em parceria do Centro Humanitário de Tavira (CHT) da Cruz Vermelha Portuguesa, com o apoio do Ministério da Administração Interna.

Leia mais em Sul Informação