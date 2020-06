Encontrado corpo em decomposição numa praia do Algarve

Marisa Rodrigues Hoje às 19:57 Facebook

O corpo de uma mulher, em avançado estado de decomposição, foi encontrado, esta quarta-feira, na praia de Monte Clérigo, em Aljezur, no Algarve. A Polícia Judiciária (PJ) esteve no local, mas só a autópsia poderá esclarecer as causas da morte.

O corpo foi encontrado por volta das 15 horas no areal com indícios evidentes de ter estado no mar durante vários dias.

De acordo com fonte da Polícia Marítima (PM), apesar do avançado estado de decomposição, foi possível perceber que se trata de uma mulher.

O caso foi comunicado ao Ministério Público, que solicitou a intervenção da PJ para proceder às perícias no local e ao corpo, que foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão.

Segundo apurou o JN, na terça-feira, pelas 21 horas, a PM já tinha recebido o alerta para um corpo a boiar na praia da Amoreira, também em Aljezur. Contudo, apesar de ter enviado meios para o local, não foi possível localizá-lo.

Pelas características descritas por quem deu o alerta e devido à proximidade das duas zonas - cerca de três quilómetros - as autoridades acreditam tratar-se da mesma pessoa. Ainda de acordo com fonte da PM, não há registo de desaparecimentos.