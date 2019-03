Acidente em Aljezur causa um morto e um ferido grave

Hoje às 20:43 Facebook

Um dos dois feridos resultantes de uma colisão rodoviária ocorrida esta quarta-feira na estrada nacional 120, no concelho de Aljezur, no Algarve, acabou por morrer no local, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a vítima mortal é um homem, de 48 anos, enquanto um outro, de 26 anos, sofreu ferimentos graves, tendo sido transportado de helicóptero para o Hospital de Faro.

Segundo a fonte, o acidente, que envolveu duas viaturas ligeiras, ocorreu pelas 16.51 horas, naquela estrada, na zona do Barranco das Vacas, localidade situada entre os concelhos de Vila do Bispo e de Aljezur, no distrito de Faro.

A colisão obrigou ao corte da estrada durante cerca de duas horas, tendo a mesma sido reaberta ao trânsito por volta das 19 horas, indicou a mesma fonte.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 18 elementos dos bombeiros de Aljezur, do INEM e da GNR, apoiados por cinco veículos e um helicóptero.

Entretanto, uma outra colisão entre dois veículos ligeiros, ocorrida pelas 19.08 horas, na zona de Maria Vinagre, no concelho de Aljezur, provocou três feridos ligeiros e obrigou ao condicionamento do trânsito na mesma estrada.

Fonte do CDOS de Faro esclareceu que "as três pessoas sofreram ferimentos considerados ligeiros".