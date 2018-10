Hoje às 18:12 Facebook

Presidente da Câmara de Aljezur pede alteração na lei que regulamenta a exploração petrolífera "para que a ameaça não se repita no futuro".

A desistência do consórcio ENI/Galp da exploração de petróleo ao largo de Aljezur "é uma ótima notícia para o Algarve". A decisão avançada pelo presidente executivo da Galp foi bem recebida por autarcas e ativistas anti-petróleo, mas ainda é vista com algumas cautelas até que haja uma confirmação por parte do Governo.

