E no monte da Lagoa Saborosa se irá evaporar mais uma temporada do Lavrar o Mar

A partir de cinco fotografias antigas publicadas no livro "Aljezur 1869~1969 | memórias", Madalena Victorino e André Duarte, em conjunto com cinco bailarinas-atrizes, criaram, no Monte da Lagoa Saborosa, o espetáculo Eva Poro #2.

A estreia é amanhã, dia 17, continuando nos dias 18, 19 e 31 de Maio, bem como a 1 e 2 de Junho, neste monte escondido algures na serra do Espinhaço de Cão, a quatro quilómetros da aldeia da Bordeira (Aljezur). Haverá dança, música, fábulas, mulheres adultas e mulheres crianças, "animais de brincar que se misturam com animais verdadeiros (cão, cavalo, javali) e animais improváveis (girafa, rinoceronte), ditados pela imaginação", como revelou a coreógrafa Madalena Victorino ao Sul Informação, que ontem à tarde acompanhou um dos ensaios.

