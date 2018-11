Hoje às 18:37 Facebook

"Dancing", a nova produção do "Lavrar o Mar", vai servir para estrear a Orquestra Vicentina.

Há portugueses, um francês, uma israelita e até um brasileiro. São 12 pessoas unidas pela música e em prol da inclusão e da interculturalidade. Assim é a Orquestra Vicentina, cuja estreia está marcada para esta quinta-feira, às 19 horas, no baile culinário "Dancing", do programa "Lavrar o Mar", a realizar-se na sede do Rancho Folclórico do Rogil, em Aljezur.

