Rememorar sons e gestos na paisagem, com Eva Poro no Monte Paraíso

Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sul Informação assistiu a uma manhã de ensaios e de criação.

"Isto é a entrada do espetáculo, o Senhor Valentim é o guardião deste paraíso", diz Madalena Victorino, fazendo um gesto largo com os braços, para o grupo de dez crianças, atores de Eva Poro #1, o novo espetáculo de "som e movimento na paisagem" do projeto Lavrar o Mar, que se vai apresentar num monte nas faldas da Serra do Espinhaço de Cão, a dois passos da Costa Vicentina, entre os dias 8 e 10 de fevereiro.

Leia mais em Sul Informação