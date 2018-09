Rota do Petisco está prestes a correr o Algarve de lés a lés

Hoje às 17:29 Facebook

A oitava edição da Rota do Petisco começa já no próximo dia 4 de outubro e, desta vez, os sabores e a animação vão correr o Algarve de lés a lés. Esta é a maior Rota de sempre e todos estão convidados a provar o que de mais saboroso a região tem para oferecer.

São 277 as boas razões para sair de casa e enveredar numa autêntica ode à gula. É este o número de estabelecimentos aderentes à Rota do Petisco 2018, distribuídos por 13 concelhos. Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Silves, Monchique, Lagoa, Albufeira, Faro, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim prometem fazer as delícias de todos os amantes da boa cozinha.

