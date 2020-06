Onze meios aéreos combatem fogo intenso em Aljezur

JN/Agências Hoje às 16:31, atualizado às 16:50 Facebook

Um incêndio, que deflagrou esta sexta-feira, está a lavrar com grande intensidade em Aljezur, no Algarve. Autocaravanas e casas dispersas foram evacuadas, por precaução.

O fogo tive início cerca das 13 horas, numa zona de mato, na localidade de Vilarinha, e tem duas frentes ativas. De acordo com o comandante distrital da Proteção Civil do Algarve, Vítor Vaz Pinto, uma das grandes dificuldades no combate tem sido o vento, estando previstas "rajadas de 70 quilómetros por hora".

Apesar de se tratar de uma zona de mato, há algumas habitações dispersas na linha de fogo, pelo que foram evacuadas, por precaução, tal como as autocaravanas, explicou o responsável.

No combate às chamas estão cerca de 200 operacionais e 53 veículos de bombeiros de vários concelhos da região, apoiados por 11 meios aéreos.