Retomadas buscas por homem desaparecido no mar em Aljezur

Foram retomadas, esta sexta-feira, as buscas para encontrar um homem que desapareceu na praia da Bordeira, no concelho de Aljezur. O homem que o acompanhava morreu afogado. As vítimas, de nacionalidade austríaca, terão sido arrastadas por um agueiro ao final da tarde de quinta-feira.

Os homens foram vistos a entrar no mar e a ser arrastados pelas fortes correntes. Vários surfistas, que se encontravam na praia, aperceberam-se que estavam em dificuldades e tentaram socorrê-los. Conseguiram resgatar um deles ainda com vida. Mas o homem, de 64 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória.

Segundo o comandante da Polícia Marítima (PM) de Lagos, Pedro Palma, "foram feitas várias tentativas de reanimação, mas não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM". O outro, de 65 anos, desapareceu no mar e não voltou a ser visto.

As buscas foram iniciadas pouco tempo depois do alerta, dado às 18.34 horas, numa operação que envolveu os Bombeiros de Aljezur, INEM, Polícia Marítima e ISN, num total de 19 operacionais e oito viaturas. Foram interrompidas ao cair da noite.

Esta sexta-feira, ao início da manhã, foram retomadas com 32 operacionais, oito veículos e um helicóptero da Força Aérea e ainda decorrem, sem sucesso.