Testes à Covid-19 em lar de Aljezur deram todos negativo

Os testes de diagnóstico à Covid-19 realizados a utentes e funcionários no lar Nossa Senhora D'Alva, em Aljezur, no distrito de Faro, deram todos resultados negativos, anunciou este sábado a Câmara do concelho algarvio.

A despistagem da infeção pelo novo coronavírus neste lar foi feita na quarta-feira, no âmbito de uma campanha realizada pelo Algarve Biomedical Center (ABC) e direcionada para todos os lares da região, e permitiu testar 113 pessoas, 59 utentes e 54 funcionários, todos com resultado negativo, precisou a Câmara de Aljezur num comunicado.

Para realizar os testes, foi montada uma "complexa operação" com "a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, que tiveram a seu cargo os transportes das equipas profissionais do ABC, de Faro para Aljezur, assim como o seu regresso", com "todas as medidas excecionais de higienização e proteção" para garantir a "segurança de todos os envolvidos", referiu a Câmara algarvia.

"Assim, dos testes realizados, deram todos negativos, razão pela qual deixa uma forte esperança de motivação pelo trabalho desenvolvido na proteção dos utentes deste lar, onde os profissionais que aí trabalham e toda a direção da Santa Casa estão de parabéns pelo seu empenho e determinação na proteção deste grupo de idosos, onde o risco é elevado", congratulou-se a autarquia.

A mesma fonte considerou ainda que os resultados negativos "confirmam o bom trabalho desenvolvido", mas sublinhou que este deve "obrigatoriamente continuar" porque é "necessário que sejam tomadas todas as medidas e ações" para a "salvaguarda do bem-estar destes utentes e dos funcionários desta instituição".

O ABC -- consórcio que reúne o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) e a Universidade do Algarve (UAlg) -- é a entidade responsável pela recolha de amostras para a despistagem da doença nos cerca de 90 lares de idosos no Algarve, que são depois processadas no Centro de Investigação em Biomedicina da universidade.

O lar Nossa Senhora D'Alva é gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, um dos únicos dois concelhos dos 16 do Algarve -- com Alcoutim -- que ainda não tem casos da Covid-19 registados.