Um morto e um desaparecido em praia no Algarve

Um homem, de 64 anos, morreu afogado, esta quinta-feira, na praia da Bordeira, concelho de Aljezur. Há ainda outra vítima desaparecida.

Um homem morreu, esta quinta-feira, afogado na praia da Bordeira, concelho de Aljezur, no Algarve. A vítima, com 64 anos e de nacionalidade austríaca, encontrava-se a nadar com outro compatriota de 65, entretanto também desaparecido.

O sexagenário ainda recebeu tentativas de reanimação, mas não resistiu e o óbito foi declarado no local.

O alerta havia sido dado pela 18.34 horas e as buscas pela segunda vítima foram interrompidas cerca de duas horas mais tarde. E só serão retomadas esta manhã.

A operação envolveu os Bombeiros de Aljezur, INEM, Polícia Marítima e ISN, num total de 19 operacionais e oito viaturas.