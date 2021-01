Castro Marim interrompe transporte social mas assegura apoio ao domicílio

Hoje às 18:02 Facebook

Adaptando-se às regras de um confinamento mais apertado, a Câmara Municipal de Castro Marim interrompeu o transporte social "Castro Marim mais Perto", uma rede que assegurava a ligação das povoações mais isoladas às sedes das juntas de freguesia do concelho - Castro Marim, Azinhal e Odeleite. Em compensação, volta a garantir o apoio ao domicílio.

"Apesar da adaptação a todas as medidas de segurança e a criação de novas rotas e novos horários, ajustados à nova realidade pandémica, é essencial assegurar que a população do interior do concelho, que pertence maioritariamente a grupos de risco, fique o mais confinada possível, evitando deslocações a zonas onde existe maior risco", salienta a autarquia, em nota de imprensa.

Assim, para assegurar que nada falta a esta população, "que por si só já vive em situação de isolamento e, muitas vezes, sem rede social ou familiar de apoio", a Câmara Municipal voltou a ativar o programa "Castro Marim ainda + Solidário", um serviço de apoio social que faz as compras necessárias, de bens de alimentares, produtos de higiene e medicamentos, e leva ao domicílio desta população fragilizada.

