Castro Marim: Praia da Alagoa e Praia Verde já têm beachcams

Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A Praia da Alagoa e a Praia Verde já têm beachcams, que transmitem imagem em tempo real. De acordo com a Câmara de Castro Marim esta é uma "medida estratégica na prevenção da doença covid-19".

"Sendo este município o destino de férias de centenas de portugueses, a Câmara Municipal de Castro Marim decidiu investir na implementação de beachcams nas suas praias, as primeiras no sotavento algarvio", realça a autarquia, que prevê também a instalação de uma câmara de vigilância na Praia do Cabeço, que será responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente.

A Câmara de Castro Marim realça que as beachcams "permitem visualizar em tempo real as praias do concelho de Castro Marim, dando informações sobre as condições meteorológicas (a temperatura, as condições do mar e do vento) e o grau de afluência e o estado de ocupação do areal".

Leia mais em Sul Informação