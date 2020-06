Castro Marim vai dar vales alimentares a famílias vulneráveis

Hoje às 18:44 Facebook

A Câmara de Castro Marim, em Faro, vai atribuir vales alimentares às famílias "mais vulneráveis" do concelho, devido às "atuais circunstâncias trazidas pela pandemia de covid-19". A medida foi aprovada, por unanimidade, em reunião de Câmara.

A autarquia explica que "as famílias que se encontrem em situação de carência, devido aos efeitos da pandemia, e que por este facto tenham perdido rendimentos que afetam as suas economias familiares, devem apresentar a sua candidatura ao Gabinete de Ação Social do Município de Castro Marim, através do preenchimento de um formulário e de alguma documentação comprovativa da situação económica do agregado".

Os vales vão ser atribuídos mensalmente e, de acordo com a Câmara Municipal, "incluem a aquisição de bens alimentares e outros bens de primeira necessidade, tendo um valor de 25 euros por cada elemento do agregado, a ser usado exclusivamente em superfícies comerciais do concelho".

