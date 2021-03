Colisão em Castro Marim faz dois feridos graves e corta EN 122

JN/Agências Hoje às 15:43 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 122, entre Castro Marim e Vila Real de Santo António, causou esta quarta-feira ferimentos graves numa pessoa e ligeiros noutra, levando ao corte do tráfego na via durante cerca de duas horas.

"Foi uma colisão entre dois veículos ligeiros, que provocou um ferido grave e um leve, o grave do sexo feminino, de 49 anos, e o ligeiro do sexo masculino, de 34 anos, ambos de nacionalidade portuguesa, e foram transportados para o hospital de Faro", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A mesma fonte referiu que o acidente levou ao corte da estrada entre Castro Marim e a rotunda localizada à entrada de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro.

A estrada ainda permanecia "completamente fechada" cerca das 14 horas, mas perto das 15 horas o trânsito já se encontrava restabelecido, acrescentou.

A prestar assistência no local do acidente, cujas causas vão ser investigadas, estiveram oito veículos e 16 operacionais, entre elementos dos bombeiros de Vila Real de Santo António, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Serviço Municipal de Proteção Civil de Castro Marim e PSP.