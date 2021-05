Detido homem com 2000 doses de canábis no carro e que tentou fugir a pé perto da fronteira

Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 54 anos, que transportava quase 2000 doses de canábis no carro e tentou fugir a pé quando foi abordado pela GNR, foi detido esta segunda-feira, 10 de Maio, no Parque da Fronteira, na A22, em Castro Marim, Faro.

Segundo a GNR, "os militares verificaram que, a cerca de 100 metros do ponto de controlo, no sentido Espanha - Portugal, uma viatura encontrava-se parada na berma da estrada". O condutor saiu do carro e apresentou "um comportamento suspeito". Ao aproximarem-se da viatura, os militares constataram que o homem "tinha na sua posse dois sacos pretos", que atirou para fora da estrada.

Leia mais em Sul Informação