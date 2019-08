Criança morre num despiste de ligeiro em Castro Marim

AC Hoje às 11:47, atualizado às 11:49 Facebook

O despiste de uma viatura ligeira causou a morte a uma criança, esta segunda-feira de manhã, em Castro Marim, no distrito de Faro, no Algarve.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Algarve, o acidente foi registado às 8.28 horas desta segunda-feira de manhã, ao KM 1 do IC27, numa zona conhecida como Monte Francisco.

A vítima mortal é uma menina de 12 anos. O acidente causou, ainda, ferimentos leves na condutora, uma mulher de 38 anos, disse a mesma fonte.

A assistência e socorro ao acidente mobilizaram um total de 28 elementos e 10 veículos. Um helicóptero do INEM foi também mobilizado.