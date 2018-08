Ontem às 18:47 Facebook

As praias do concelho de Castro Marim voltam a contar, este ano, com desfibrilhadores automáticos externos e nadadores-salvadores capacitados para os utilizar.

A autarquia castro-marinense dá continuidade em 2018 a uma iniciativa pioneira no país, lançada em 2015. No ano passado, aos desfibrilhadores juntaram-se macas (planos duros), que permitem a imobilização e contenção das vítimas durante o transporte.

