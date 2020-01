Motociclista ferido com gravidade numa colisão em Castro Marim

Hoje às 13:39 Facebook

Uma colisão entre um automóvel e um motociclo provocou, este sábado, um ferido grave no concelho de Castro Marim, no distrito de Faro.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, do acidente resultaram "ferimentos graves no condutor do motociclo, que necessitou de ser transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica para o hospital de Faro".

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado por volta das 10.50 horas, tendo as operações de socorro envolvido 16 operacionais apoiados por seis viaturas e um helicóptero.