Centro Hospitalar do Algarve abriu 56 novas camas não covid em Faro e Lagos

Marisa Rodrigues Hoje às 14:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) abriu 56 novas camas em Faro e Lagos para internamento e tratamento de doentes não covid-19.

A medida pretende "continuar a garantir a resposta nas restantes especialidades e libertar, simultaneamente, vagas nos hospitais de referência para aumento da resposta de Cuidados Intensivos e para doentes mais diferenciados", refere o CHUA, em comunicado.

As novas camas estão instaladas em "enfermarias em unidades de anterior utilização hospitalar, sendo que 28 vão ficar localizadas no antigo hospital Santa Maria, em Faro (grupo Lusíadas Saúde) e 28 em instalações afetas ao Hospital de São Gonçalo, em Lagos (grupo HPA)", acrescenta.

Segundo Paulo Neves, vogal do Conselho de Administração do CHUA, a intenção é "garantir todas as condições para, mesmo em fase de pandemia, se conseguir tratar os doentes não covid em circuitos distintos, clinicamente seguros e fora dos hospitais". Doentes que terão "a vantagem de serem acompanhados pelas mesmas equipas médicas, de enfermagem e técnicas do CHUA as quais já conhecem o historial clínico dos doentes e, dessa forma, podem potenciar uma recuperação mais rápida".

Para aumentar a capacidade de resposta aos doentes covid-19, o CHUA, em articulação com o município de Portimão, já tinha instaladas 100 camas no hospital de campanha montado no pavilhão Arena. Segundo apurou o JN, este espaço tem 46 doentes internados, a maioria oriunda de fora da região do Algarve.

Quantos aos hospitais de Faro e Portimão, geridos pelo CHUA, a capacidade já atingiu os 80%, sendo que os internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos rondam os 90%.